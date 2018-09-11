Астана, 11 сентября, 2018, 23:50 — ИА Регнум. По состоянию на 1 сентября 2018 года объем средств Национального фонда республики составил 22,2 трлн тенге ($58,43 млн), что на 1,5%, чем 1 января 2018 года. Об этом 11 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

За отчетный период доходы Нацфонда Казахстана сократились на 15,1%, до 1,2 млрд тенге ($3,16 млн). Издание отмечает, что главной причиной сокращения доходов стал убыток от инвестиционной деятельности. Прямые поступления в Нацфонд от налогов предприятий нефтяного сектора выросли на 54,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля СМИ Казахстана сообщили, что убытки Национального фонда Казахстана превысили $2 млрд. В фонде сообщили, что данная информация не соответствует действительности. По данным фонда, в первом квартале 2018 года инвестиционный доход от управления фондом составил 67 млрд тенге ($191,8 млн).