Вашингтон, 11 сентября, 2018, 23:24 — ИА Регнум. В Вашингтоне пока не могут подтвердить информацию об отмене визита президента США Дональда Трампа в Ирландию, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Дональд Трамп

«Мы пока ещё прорабатываем вопрос о том, будет ли остановка в Ирландии в ходе этой поездки», — приводит её слова телерадиокомпания «Би-би-си».

Напомним, ранее сегодня в офисе премьер-министра Ирландии Лео Вардакара сообщили, что визит Дональда Трампа в страну отменён «по причинам, связанным с графиком» американского лидера.

Визит главы Белого дома в Ирландию ожидается в ноябре 2018 года в рамках его поездки в Европу, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны.