Украинского эксперта выгнали из телестудии в эфире НТВ
Москва, 11 сентября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Телеведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога, председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко. Эпизод показали в эфире программы «Прямой эфир».
Жовниренко несколько раз перебил выступающих, после чего Норкин не выдержал:
«Выключите ему микрофон».
Но украинец продолжил спорить.
«Так, выйдите отсюда, пожалуйста. Все, вы меня вывели из себя, — Норкин жестом показал на выход. — Будьте добры, покиньте студию. Аривидерчи».
Когда Жовниренко уже вышел, Норкин посетовал, что не может применить физическую силу, потому что: «Человек старше меня».
Добавим, что Павел Жовниренко 11 сентября выступал и на других российских телеканалах, в частности, в программе «60 минут».