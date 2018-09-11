Москва, 11 сентября, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев не исключает дальнейших корректировок и изменений в пенсионной законодательстве и призвал свое правительство «не надувать щеки». Об этом он заявил сегодня, 11 сентября, во время обсуждения предложений «Единой России» ко второму чтению законопроекта по совершенствованию пенсионной системы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы должны исходить из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, что-то даже придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми», — сказал Медведев.

Он пояснил, что пенсионная система может быть скорректирована, если того потребуют жизненные условия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом этого года правительство Дмитрия Медведева внесло в Государственную думу пакет законопроектов, которые реформируют пенсионную систему в России. В частности, предлагалось повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

Однако предложения правительства вызвали широкий общественный резонанс. После этого президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и предложил существенные корректировке к предлагаемой правительством Медведева реформе. В частности, президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63 лет, а до 60.