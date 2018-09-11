Троицк, Челябинская область, 11 сентября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. В челябинском Троицке после обысков задержан один из руководителей муниципального учреждения «Гражданская защита». Сейчас с ним работают следователи, пишут местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В областном управлении СКР отмечают, что дело возбуждено по факту присвоения вверенного имущества. Якобы должностные лица в период с 2011 по 2018 год похитили более 700 тыс. рублей. Преступление выявили полицейские.

Напомним, утром 11 сентября в подразделениях администрации Троицка прошли обыски. На месте работали сотрудники ОБЭП. В полиции тогда не смогли назвать причину следственных действий.