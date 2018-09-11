Анкара, 11 сентября, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Военная операция традиционного типа в сирийском Идлибе приведет к крупному исходу беженцев, с которым Турция может не справиться, заявил 11 сентября постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Подобная операция приведёт к исходу беженцев, также она представляет собой большие риски для безопасности Турции и, более того, всей Европы», — заявил турецкий дипломат.

Феридун Синирлиоглу напомнил, что Турция уже разместила на своей территории свыше 3,5 млн беженцев из Сирии и на этом исчерпала свой потенциал.

По мнению турецкого постпреда, в Идлибе нельзя применять традиционные контртеррористические методы и лучше продолжить размежевание террористов от отрядов оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились боевики, часть из которых подконтрольна Турции, а часть финансируется монархиями Персидского залива. На переговоры с правительством Сирии они не идут и продолжают вооруженные провокации, прикрываясь статусом зоны деэскалации конфликта.