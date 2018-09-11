Калуга, 11 сентября, 2018, 21:57 — ИА Регнум. В Белоусове Жуковского района Калужской области по результатам публичной жеребьевки выбрали двенадцатого депутата городского парламента. Как сообщили 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском облизбиркоме, это кандидат от партии «Единая Россия», электромонтер Михаил Яркин.

Kaluga.er.ru Депутатом городской думы города Белоусово стал электромонтёр Михаил Яркин.

По итогам единого дня голосования 9 сентября определились два претендента на депутатские мандаты, набравшие одинаковое число голосов: Михаил Яркин и кандидат-самовыдвиженец, директор муниципального предприятия «Водоканал» города Белоусово Любовь Кук. Между кандидатами в присутствии секретаря, членов территориальной избирательной комиссии Жуковского района и журналистов провели жеребьёвку, по результатам которой депутатский мандат получил Яркин. Таким образом, 11 из 12 депутатских мандатов в городскую думу Белоусова получили представители политической партии «Единая Россия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на территории Калужской области прошло девять избирательных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в четырёх муниципальных районах: Барятинском, Жуковском, Хвастовичском и Спас-Деменском. На депутатские места претендовали 66 кандидатов. На выборы были зарегистрированы 15 036 избирателей. Проголосовали 5517 человек, или 36,69% от общего числа избирателей.