Париж, 11 сентября, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Военная операция в Идлибе может повлечь за собой возвращение в родные страны боевиков несирийского происхождения, воевавших за террористов, заявил 11 сентября глава МИД Франции Ле Дриан в эфире БФМ-ТВ.

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По его словам, таких исламских радикалов в зоне «Идлиб» может насчитываться от 10 до 15 тыс., и их возвращение в европейские страны будет угрожать безопасности европейцев.

Ле Дриан заявил, что в Сирии на стороне террористических исламистских группировок воюют десятки французов, а также выходцы из других стран Европы. И в случае удара российских и сирийских войск они вернутся по домам и будут создавать угрозу безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Идлиб на данный момент располагается зона деэскалации конфликта, под прикрытием статуса которой там засели десятки тысяч непримиримых боевиков, выдавленных туда их других регионов страны.

США и их сателлиты, одним из которых является Франция, всеми возможными методами пытаются воспрепятствовать ликвидации этого гнезда незаконных вооруженных формирований и возвращению Идлиба под контроль законного правительства.