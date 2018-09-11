Москва, 11 сентября, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседание Совета Безопасности ООН, которое будет проходить под председательством президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 11 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как уточнил российский дипломат, заседание состоится 26 сентября и будет посвящено ситуации вокруг Ирана.

На минувшей неделе постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Дональд Трамп намерен лично провести одно из заседаний Совета Безопасности по «важному региональному вопросу».

В МИД России позднее выразили надежду, что в ходе заседании «прозвучат аспекты, связанные с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий».

Напомним, в текущем месяце Соединённые Штаты председательствуют в СБ ООН.