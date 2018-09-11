Владивосток, 11 сентября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. В Приморском крае катастрофически не хватает врачей. О проблемах региона врио главы региона Андрей Тарасенко сообщил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи, передаёт пресс-служба Кремля.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По его словам, намеченная в 2018 году помощь краю поступает и очень помогает. Но с кадрами в больницах большие проблемы. В больницах врачей всего 50% от необходимого количества.

Сейчас региону нужно 1750 врачей. При этом найти их возможности нет. В медвузах всё расписано на семь лет вперёд. Он напомнил, что раньше выпускники-медики ехали на Дальний Восток по распределению даже из Питера и оставались работать.

«Если бы такое сделали предложение, я здесь поддержу, все сделаю, подъемные дам и так далее», — сказал врио губернатора.

Также краю нужны шахтёры. Дело в том, что «Полиметалл» уже «выходит на миллион тонн, как в советское время». А вот кадров шахтёрских в регионе сейчас заметно меньше.

При этом Тарасенко заверил Владимира Путина в том, что порядок в крае постепенно наводят. «Вкладываем в капитализацию завода, поднимаемся. Сами начали даже рудную гавань приводить в порядок, такого не было. Шаг за шагом, я думаю, что порядок наведем, сделаем», — выразил Тарасенко надежду.