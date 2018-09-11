Ташкент, 11 сентября, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали хокима Юнусабадского района Ташкента Бахтиёра Абдусаматова за получение взятки, сообщает 11 сентября издание «Газета.uz».

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Предположительно, хоким незаконно выделил участок земли. Абдусаматов был назначен на должность хокима в апреле 2017 года. Ранее он работал председателем Госкомприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня правоохранительные органы Ташкента задержали бывшего первого заместителя главного прокурора города Мираглама Мирзаева. Прокуратура республики расследуют громкое уголовное дело против бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадырова.