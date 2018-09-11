Барселона, Испания, 11 сентября, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Представители политических партий, выступающих за независимость Каталонии, объявили о начале «осени протеста» — первым протестным мероприятием стал массовый митинг в честь Дня Каталонии, также известного как «Диада», 11 сентября передает агентство Associated Press.

Флаг Каталонии

По словам главы женералитета Каталонии Кима Торра, главным требованием «сепаратистов» на ближайшее время является освобождение политзаключенных. После этого региональное правительство намерено «воплощать в реальность» идею независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября митинг и шествие за независимость Каталонии, приуроченные к празднику «Диада», собрали в Барселоне более миллиона человек.

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