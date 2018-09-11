Барселона, Испания, 11 сентября, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Сотни тысяч жителей Барселоны и гостей города отметили День Каталонии, также известный как «Диада», массовым митингом за независимость региона от Испании, 11 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Мероприятие началось в 17:14 по местному времени с минуты молчания — в память об 11 сентября 1714 года, дне утраты независимости Каталонией. После этого «сепаратисты» прошли маршем по улицам города.

Организаторы митинга и шествия уже заявили, что в празднично-протестном мероприятии приняли участие более миллиона человек.

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