Ташкент, 11 сентября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Сборная Узбекистана по футболу под руководством аргентинского тренера Эктора Купера потерпела поражение от команды Ирана со счетом 1:0, сообщает 11 сентября издание Championat Asia.

Roberto Vicario Эктор Купер

Узбекистанская сборная уступила Ирану в товарищеском матче на ташкентском стадионе «Миллий». В игре приняли участие сильнейшие футболисты республики.

Напомним, весной 2018 года сборная Узбекистана также проиграла Ирану со счетом 1:0. Однако в преддверии Азиатских игр на поле вышли в основном молодые футболисты.

6 сентября Узбекистан сыграл вничью с Сирией.