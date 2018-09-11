Магас, 11 сентября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров признал наличие оппозиции одним из условий демократического общества. Обратившись к ее представителям в республике, он призвал высказать свои претензии к республиканской власти, чтобы принять к сведению предложения тех, кто не согласен в действиями властей, и извлечь пользу от их критики. Об этом он заявил в своем обращении к ингушскому народу, с которым он выступил 11 сентября.

Ingushetia.ru Юнус-бек Евкуров

«Готовы выслушать доводы и предложения наших оппонентов, обсудить их. Мы можем и должны извлечь из этого диалога пользу в первую очередь для нашего народа, для нашей государственности, чтобы консолидировать общество по всем вопросам, социально-экономическим и общественно-политическим», — цитирует слова Евкурова его пресс-служба.

В своей речи глава региона также высказал благодарность «депутатам парламента, а в их лице всему ингушскому народу», за оказанное доверие и его избрание его на третий срок.

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Напомним, в единый день голосования 9 сентября в Ингушетии был избран глава республики. В третий раз им стал Юнус-Бек Евкуров.