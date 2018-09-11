Басра, Ирак, 11 сентября, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Иран намерен открыть новое консульство в иракской Басре взамен сожженного антиправительственными демонстрантами, 11 сентября передает агентство Reuters.

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По словам посла Ирана Ираджа Масджэди, старое здание «полностью сожжено» и не подлежит восстановлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов в Басре, начавшихся 3 сентября, демонстрантами были захвачены или сожжены десятки административных зданий, а также консульства Ирана и США.

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