Владивосток, 11 сентября, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко просит у федерального центра помощи в ликвидации последствий затяжных ливней. От дождей, которые шли с 21 августа по 6 сентября, пострадало 12 муниципалитетов, 299 жилых домов, заявил он 11 сентября в ходе рабочей встречи, которую провёл президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Андрей Тарасенко

По словам Тарасенко, из-за повреждённой дорожной инфраструктуры предварительный ущерб составляет 720 млн рублей. Также 117 млн рублей получат 7,5 тыс. человек, которые непосредственно пострадали от стихии. Плюсом к этому пропало 34 тыс. га сельхозугодий. Их врио губернатора оценил в «где-то 680 миллионов».

"Была комиссия, Юрий Петрович Трутнев организовал, сейчас поручения готовим во все министерства. Помощь нужна», — сказал Тарасенко.

«Предварительный ущерб — 720 миллионов рублей». Что значит «предварительный»? Это по чьим оценкам?» — задал ему вопрос президент Российской Федерации.

«Это оценка МЧС», — сказал Тарасенко.

По его словам, от затяжных ливней пострадали 47 хозяйств. Сейчас власти региона пытаются помочь людям и восстановить инфраструктуру и жильё. Особенно всё это актуально в преддверии стремительно надвигающейся зимы. Тарасенко отмечает, что актуален и вопрос строительства дамбы.

«Сейчас сделали проект, быстро сделали, в режиме ЧС. Почему я и говорил, что сейчас важно, пока есть такие разрешения, начать делать дамбу», — сказал Тарасенко.

Отметим, видимо, речь идёт об Уссурийском городском округе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, он вызывает особую тревогу краевых властей. Тогда Тарасенко отмечал, что спасти город от происходящих каждый год паводков может строительство новой дамбы, также актуальна реконструкция гидросооружений. В любом случае, видимо, помощи из Москвы регион дождётся. Врио губернатора уже составил обращение в правительство России.

«Отдадите мне сегодня», — сказал Владимир Путин.