Москва, 12 сентября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, в Госдуме пройдёт заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Речь идёт о доработке принятого в первом чтении правительственного законопроекта, вносящего изменения в параметры пенсионной системы. В частности, правительство планировало повысить возраст выхода на пенсию граждан РФ. В первоначальном варианте предполагалось, что пенсионный возраст для мужчин увеличится с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет. Однако 29 августа президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения к гражданам РФ заявил, что считает несправедливым поднятие пенсионного возраста для женщин больше, чем на пять лет. Кроме того, президент также отметил ряд изменений, которые следует внести в законопроект ко второму чтению. В частности, он счел необходимым ввести в законодательство термин «предпенсионный возраст» для граждан, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, а также предусмотреть уголовное наказание для работодателей, которые необоснованно уволят или откажут в трудоустройстве таким гражданам. Свои предложения глава государства затем внёс в Госдуму в виде поправок к уже принятому законопроекту и в качестве новых инициатив.

Именно их члены рабочей группы Госдумы обсудят на сегодняшнем заседании. Кроме того, рабочая группа также рассмотрит другие предложения по доработке законопроекта.

«Задача рабочей группы — во взаимодействии с правительством, экспертным, профессиональным и деловым сообществами, профсоюзами проанализировать и обобщить поправки, поступающие к принятому в первом чтении правительственному законопроекту. Учитывая приближающиеся сроки завершения приема поправок к законопроекту, нам необходимо оценить качество предлагаемых изменений», — заявил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что срок окончания приема поправок истекает 24 сентября.

При этом, по его словам, участники рабочей группы отметили, что законодательные инициативы, внесенные президентом, существенно улучшают закон, «делают его менее технократичным, более социальным и справедливым».

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Рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства была сформирована в Государственной думе по итогам парламентско-общественных слушаний, состоявшихся 21 августа. Руководит группой вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева («Единая Россия»).