Москва, 11 сентября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Температура воздуха в Московском регионе к концу рабочей недели опустится до нуля градусов. Об этом сообщили 11 сентября в Гидрометцентре России.

Клод Моне. Равнины Коломб, Белый иней. 1873

По прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 14 сентября, в столице похолодает до 8−10 градусов, по области — до 5−10 градусов, местами до нуля. При этом погода ожидается без осадков.

Днем в пятницу температура в Москве повысится до 19−21, в Подмосковье — до 16−21 градуса тепла. Превышение температуры над нормой сократится до двух градусов.

«В выходные дни, 15 и 16 сентября, погоду в столичном регионе будет определять дальняя периферия антициклона из зарубежной Европы, в то же время с северо-запада протянется фронтальная зона, которая приблизится со стороны Балтики», — сообщает Гидрометцентр.

В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя. Ночью столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут 5−10 градусов, а днем 15−20 градусов выше нуля.