Кемерово, 11 сентября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила об изменении схемы дорожного движения в центре города Кемерово в связи с ремонтом тепловой камеры.

Отдел по связям с общественностью СГК В Кемерове ограничивается движение транспорта на улице Весенней

В Кемерове будет временно закрыт для автотранспорта сквозной проезд по четной стороне улицы Весенней (на участке от гостиницы «Кузбасс» до улицы Ноградской) . Ограничение вводится на период с 08:00 часов 12 сентября до 20:00 часов 16 сентября. Водителям следует выбирать альтернативные маршруты движения.

Сибирская генерирующая компания выполнит плановый ремонт тепловой камеры, которая расположена на проезжей части рядом с домом № 18 по улице Весенней.

Горячее водоснабжение потребителей будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений.

График проведения работ согласован с администрацией города Кемерово.

Напоминаем, тепловая камера — это специальное сооружение, которое предназначено для создания зоны обслуживания оборудования тепловых сетей. В камере расположена запорная арматура для управления участкам трубопроводов.

Ремонт тепловых камер является частью комплексной программы СГК, направленной на повышение надежности теплоснабжения города Кемерово в преддверии очередного отопительного сезона.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения горожанам за временные неудобства.