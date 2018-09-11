Владивосток, 11 сентября, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 сентября встретился с врио губернатора Андреем Тарасенко. Стенограмму рабочей встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

Владимир Путин в начале беседы отметил, что про выборы разговора сейчас не будет, возможно, если только в конце встречи. В то же время он напомнил, что в Приморье ожидается второй тур на выборах губернатора.

«Знаю, что у вас второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке», — сказал Путин врио губернатора.

Напомним, второй тур запланирован на 16 сентября. В нём встретятся Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.