Вашингтон, 11 сентября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. За «акустическими атаками» против дипломатов США на Кубе и в китайском Гуанчжоу может стоять Россия, 11 сентября сообщает NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

Журналисты NBC почерпнули эту сенсационную информацию от трех неназываемых официальных лиц, которые «знакомы с расследованием» ФБР и ЦРУ.

Государственный департамент США не подтвердил информацию NBC о причастности русских к инцидентам в Гаване и Гуанчжоу.

«Мы не определились с тем, кто или что несет ответственность за нападения на здоровье», — пояснила представитель госдепа США Хизер Нойерт журналистам Reuters.

Напомним, «акустические атаки» стали причиной дипломатического скандала между США и Кубой в 2017 году. С мая 2018 года похожие симптомы стали фиксировать у сотрудников консульства США в китайском Гуанчжоу.

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