Москва, 11 сентября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Черноморский флот в 2019 году пополнится двумя новейшими малыми ракетными кораблями (МРК) с крылатыми ракетами «Калибр-НК», сообщает 11 сентября газета «Известия».

Mil.ru МРК «Углич» проекта 21 631 «Буян-М»

По информации издания, ссылающегося на российское военное ведомство, в 2019 году 41-ю гвардейскую бригаду ракетных кораблей Черноморского флота пополнят МРК «Ингушетия» проекта 21 631 «Буян-М» и МРК «Циклон» проекта 22 800 «Каракурт». Отмечается, что «Циклон» — это не окончательный вариант названия последнего корабля.

Как сообщает издание, для двух новых кораблей уже подготовлены экипажи.

Напомним, крылатые ракеты «Калибр-НК» позволяют из акватории Черного моря поражать цели в Красном и Средиземном морях, а также в Персидском заливе. Кроме того, оба корабля могут также нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс».

Как сообщало ИА REGNUM, малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» и проекта 21 631 «Буян-М» на данный момент считаются одними из самых удачных типов ракетных кораблей.

Построенные с применением технологий малой заметности корабли предназначены для боевых действий в ближней морской зоне, и при этом их вооружение позволяет с высокой точностью уничтожать крупные надводные корабли и наземные объекты.