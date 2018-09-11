Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Более 43 тыс. болельщиков посетили товарищеский матч между сборными России и Чехии, который прошёл на «Ростов-Арене» 10 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.

JukoFF Стадион «Ростов Арена»

«Все билеты на контрольный матч сборной России по футболу с командой Чехии были распроданы за неделю», — сказал глава регионального минспорта Самвел Аракелян.

Помогали зрителям в день товарищеской встречи 300 волонтёров, прошедших к матчам ЧМ-2018.

Уехать со стадиона можно было на двух заказных маршрутах с западной и восточной части спортивного объекта. Работа маршрутов была организована с 21:00 до 23:00 автобусами большой вместимости. Воспользовались маршрутами около 7,5 тыс. зрителей.