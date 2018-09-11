Исламабад, 11 сентября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал находившемуся в Исламабаде с визитом министру иностранных дел Китая Ван И, что Пакистан выполнит все обязательства в рамках проекта «Китайско-пакистанский экономический коридор». Ранее, во время предвыборной кампании, Имран Хан критиковал данный проект, начатый в 2015 году правительством Наваза Шарифа, за отсутствие открытости и коррупционную составляющую.

World Economic Forum Имран Хан

Индийская газета «Таймс оф Индиа» сообщает, что в Пекине обеспокоены возможностями Пакистана по реализации совместного инфраструктурного проекта «Китайско-пакистанский экономический коридор», который включает в себя строительство железных и автомобильных дорог, объектов, связанных с энергетической отраслью. Беспрецедентный проект оценивается в 50 млрд долл. Он вызывает раздражение Индии, так как участок «коридора» проходит через контролируемую Пакистаном часть Кашмира, спорную территорию между Индией и Пакистаном.

Во время своего выступления Имран Хан отметил особый статус отношений Китая и Пакистана, которые «не могут быть испорчены, несмотря на постоянные изменения в мире». Ван И также отметил, что ему приятно видеть последовательность нового правительства в вопросах укрепления отношений между странами.