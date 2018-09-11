Калуга, 11 сентября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Калужские общественники заявили о картельном сговоре при организации ремонта социальных объектов в двух регионах Центрального федерального округа. Об этом 11 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Борисенков.

Onf.ru Кресло для инвалида.

По его словам, после обращения регионального отделения организации в калужское управление Федеральной антимонопольной службы был подтвержден факт картельного сговора при проведении аукциона на выполнение капитального ремонта Еленского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хвастовичском районе Калужской области, а также медицинских учреждений в Орловской области.

По итогам проверки надзорное ведомство выдало предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода в размере более 15 млн рублей, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

«Выводы правоохранителей полностью подтвердили доводы экспертов ОНФ. Антимонопольный орган установил, что договор на выполнение капитального ремонта социального учреждения в Еленском был заключен после победы в аукционе ООО «СтройТоргСервис», вступившего в картельный сговор с другими участниками аукциона. Их действия привели либо могли привести к поддержанию цен на торгах. В дальнейшем, выполняя работу по контракту, эта организация успела получить доход в размере более 7,3 млн руб. Правоохранители приняли решение о выдачи предписания на возврат этой суммы в федеральный бюджет. Кстати, ремонтные работы дома-интерната в Еленском не приняты до сих пор, поскольку остались незакрытые вопросы по качеству проведенных работ», — заявил Дмитрий Борисенков.

Напомним, ранее калужские активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проверили качества отремонтированных в 2017 году организаций социального обслуживания, в том числе государственного бюджетного учреждения Калужской области «Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В соответствии с распоряжением президента России из резервного фонда главы государства на капитальный ремонт социального объекта было выделено 11,6 млн рублей. В январе 2017 года с подрядной организацией был заключен контракт на сумму 10,2 млн рублей на выполнение ремонтных работ, срок исполнения которого закончился в июле 2017 года. Однако на момент мониторинга весной 2018 года, как установили общественники, работы в полном объеме заказчик не принял и не оплатил.

Осмотр здания дома-интерната показал тогда наличие явных дефектов после проведенного ремонта. При изучении документации у экспертов ОНФ возникли также вопросы по процедуре аукциона на проведение ремонта. В частности, подозрительным показался тот факт, что победителем признана организация, предложившая максимальную цену. Калужское отделение Народного фронта направило обращение в региональное управление ФАС России на предмет возможного нарушения законодательства при проведении аукциона.

Дальнейшая проверка выявила еще два факта нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукциона на выполнение работ в социальных учреждениях. В первом случае — по капитальному ремонту крыши и перекрытий хозяйственного блока Орловской областной клинической больницы, во втором — по капитальному ремонту главного корпуса Орловской больницы скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко. Победу в аукционе здесь одержала организация с тем же названием ООО «СтройТоргСервис», но уже с другим идентификационным номером налогоплательщика (ИНН). Общий доход составил более 8 млн рублей, который по решению калужского управления ФАС по причине нарушения ответчиками антимонопольного законодательства также подлежит возврату в федеральный бюджет.