Москва, 11 сентября, 2018, 19:05 — ИА Регнум. В июле 2018 года цены на томаты в РФ выросли на 55%, однако в августе вернулись на прежние позиции. Об этом 11 сентября сообщили ИА REGNUM в аналитическом центре АГРО24.

Антон Привальский ИА Красная Весна . Овощи на рынке

«Снижение цен на продукты в сентябре — естественное явление, — объяснил руководитель торговой платформы АГРО24 Александр Волчек. — Однако традиционной дефляции мы не ожидаем. В 2017 году дефляция достигла рекордной отметки в 0,5%. Из-за смещения сроков поставки нового урожая рост цен на овощи в июне 2017 ускорился, это объясняет спад цен в июле 2017 года. Но в 2018 году темпы снижения цен замедлились с 9,8% в июне до 6,7% в июле. Новый урожай будет поступать на полки магазинов равномернее, из-за чего сезонной дефляции не будет».

Кроме того, Волчек отметил, что из-за прогнозируемого роста инфляции, который достигнет 4%, правительство увеличивает НДС с 18% до 20%, и производители уже сейчас понемногу закладывают фактор увеличения НДС в цены, чтобы в январе 2019 года, когда размер налога официально увеличится, не было резкого скачка цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным холдинга «Ромир», граждане России, проживающие в семи из восьми федеральных округов страны, постепенно снижают свои траты во время походов за покупками. Отмечается, что сумма, которую в среднем гражданин страны оставляет в магазине, падает уже на протяжении четырёх месяцев. В июле этот показатель составил 496 рублей, что меньше на 17 рублей (или 3,3%) по сравнению с июнем 2018 года.