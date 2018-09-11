Нью-Дели, 11 сентября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Индия и Тайвань продолжают совместную работу по укреплению двусторонних связей в сфере культуры и торговли, не принимая в расчет отсутствие официальных дипломатических отношений.

R D´Lucca Хиджры в Индии

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», культурное сотрудничество двух стран выразится в проведении в Нью-Дели первого тайваньского кинофестиваля. В ходе мероприятия будет проведен показ документального фильма «Небольшой разговор», который уже завоевал несколько наград. Картина затрагивает тему гомосексуальных отношений, которая на данный момент является крайне популярной в Индии в связи с недавней декриминализацией однополых связей. Также у зрителей будет возможность задать вопрос автору картины.

Фестивалю предшествовал визит 25 тайваньских послов молодежи в рамках международной программы обмена. По заявлению официальных представителей Тайвани, подобные программы обладают огромной важностью для развития публичной дипломатии обеих стран.