Москва, 11 сентября, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Россия продолжит вместе с Ираном противодействовать экстерриториальным санкциям США и их попыткам разрушить многостороннее соглашение по иранской ядерной программе, заявил 11 сентября в интервью «Российской газете» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия намерена вести эту работу вместе с Китаем, странами Евросоюза и другими государствами.

Надо «построить эшелонированную оборону» от попыток Вашингтона распространять свои законы за пределы США, а также стремления разрушить многостороннюю сделку по иранской ядерной программе «в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно», сказал Сергей Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана и восстановлении финансово-экономических санкций против этой страны.