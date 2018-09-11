Венеция, Италия, 11 сентября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Фильм южнокорейского режиссёра Чхэ Су Ына Buddy VR получил награду Best VR Experience на 75-м Венецианском международном кинофестивале.

Цитата из VR-фильма «Buddy VR», реж. Чхэ Су Ын. 2018. Южная Корея Buddy

Южнокорейское информагентство KBS сообщает, что помимо работы господина Чхэ за награду боролись ещё 30 фильмов.

Фильм Buddy VR выполнен на основе голливудского анимационного фильма «Реальная белка». Сюжет выстроен вокруг крысы по имени Buddy, которому нужен друг, и сам зритель становится другом Buddy, участвуя с ним в различных приключениях. При этом внедрена интерактивная составляющая — то есть зритель взаимодействует с героем фильма.