Санкт-Петербург, 11 сентября, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Проект корректировки действующего бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год, представленный Смольным, предусматривает существенное увеличение расходов на здравоохранение и социальную политику, а также на реализацию ряда инвестиционных проектов.

По данным издания «ЗакС.ру», в целом доходная часть бюджета текущего года вырастет на 12 млрд рублей, а расходная — на 4,5 млрд рублей. Дефицит бюджета-2018 составит 45,3 млрд рублей.

Дополнительные 3,6 млрд рублей, предусмотренные для комитета по здравоохранению, пойдут на обеспечение лекарствами льготников и улучшение медицинской помощи онкологическим больным.

Комитет по социальной политике увеличит свои расходы на 2,3 млрд рублей, предназначенные на выплаты поставщикам соцуслуг, компенсации льготникам на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты нуждающимся в связи с рождением первого ребенка, введенные с 2018 года.

«Более 2 млрд Смольный желает добавить комитету имущественных отношений. Из них 1,3 млрд уйдут на подготовку к строительству хайпарка ИТМО», — отмечает источник.

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Дополнительные 737 млн рублей, к уже выделенным на этот год 3,1 млрд рублей, будут направлены на компенсацию концессионерам Западного скоростного диаметра в рамках соглашения по ГЧП. Эти расходы постоянно подвергаются критике со стороны городских депутатов от оппозиционных фракций.

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Кроме того, добавят финансирования системе городского видеонаблюдения «Безопасный город» и телеканалу «Санкт-Петербург».