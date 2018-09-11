Генуя, Италия, 11 сентября, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В ближайшую пятницу, 14 сентября, правительство Италии рассмотрит проект декрета о ликвидации последствий трагедии с обрушением моста Моранди в Генуе, сообщил во вторник, 11 сентября, министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, передает La Stampa.

Salvatore1991 Мост Моранди. Генуя

Реконструировать мост, по словам Тонинелли, будет, вероятно, государственная, а не частная компания, сказал министр.

Остатки опор моста сносить в ближайшее время не будут, они будут в кратчайшие сроки укреплены, чтобы вновь открыть доступ к домам, расположенным под виадуком, заявил также Тонинелли.

В декрете будут также предусмотрены меры поддержки пострадавшим в результате трагедии, причем не только жителям, но и генуэзским предпринимателям, а также городу в целом.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правоохранительные органы намерены предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры. Правительство, в свою очередь, может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».