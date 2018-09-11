Черновцы, Украина, 11 сентября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Жители трёх районов Черновицкой и Ивано-Франковской областей перекрыли трассу на Черновцы в районе села Великий Рожин, требуя её ремонта, сообщило 11 сентября издание «Укринформ».

Марія Майгутяк М. Путила

"Около сотни человек ходят по пешеходному переходу. Не пропускают ни автомобили, ни автобусы. Чтобы добраться из Путилы в Черновцы, людям приходится пересаживаться с одного автобуса на другой», — рассказала председатель села Пидзахаричи Арина Андрюк.

Протестующие создали огромную пробку, они требуют ремонта дороги, угрожая в противном случае перекрыть трассу в районе населенного пункта Путилы.

В Укравтодоре журналистам заявили, что ремонт дороги остановлен из-за отсутствия денег.

Напомним, ранее стало известно, что средства, выделенные на ремонт автомобильных дорог, будут перераспределены между разными областями Украины. В частности, бюджет Черновицкой области был уменьшен.

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