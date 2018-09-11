Ереван, 11 сентября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал распространенную анонимным источником аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого директор Службы национальной безопасности (СНБ) и начальник Специальной следственной службы (ССС) обсуждают уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года.

Никол Пашинян

В частности, Пашинян посвятил значительную часть своего прямого эфира тому отрывку аудиозаписи, в которой Ванецян говорит, что ему позвонил судья, который должен был рассматривать ходатайство об аресте экс-президента Роберта Кочаряна, и говорил, что напуган.

«Я еще на митинге 17 августа на площади Республики в Ереване заявил, что в целом, по моему мнению, дело «1 марта» раскрыто и все убийцы должны предстать перед судом, другого варианта нет, — отметил премьер-министр и продолжил, — разве я скрывал что-то от вас еще после своего избрания премьер-министром? Я сказал, что до сих пор судьи звонят, посылают весточки, спрашивают, что им делать, как решить тот или иной вопрос. В этом нет никакого секрета. И я сказал, что отказываюсь давать указания судебной системе».

Пашинян также высказал мнение, что авторами прослушивания являются «мелкие и крупные чиновники».

«Есть конкретные имена этих людей: Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян, Гагик Хачатрян, различные мелкие и крупные чиновники. Они чувствуют, что пришло время, чтобы они вернули награбленное ими в Армении, и они хотят остановить этот процесс путем прослушивания и прочего. Мы не поддадимся шантажу, дело «1 марта» должно быть раскрыто, убийцы должны предстать перед судом, награбленное должно быть возвращено. Я уверен, что в сложившейся ситуации народ поддержит правительство — мы нуждаемся в вашей поддержке в борьбе с коррупцией».