Москва, 11 сентября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Положительное сальдо внешней торговли России в июле 2018 года составила $13,402 млрд. таким данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

В июле 2017 года профицит внешней торговли составил $3,834 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 3,5 раза.

По оценке Центробанка, объём экспорта в июле вырос в годовом выражении на 39,5% и составил $34,4 млрд, импорт увеличился на 0,9% — до $21,026 млрд.