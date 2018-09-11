Владивосток, 11 сентября, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетили сегодня, 11 сентября, выставку «Улицы Дальнего Востока», которая проходит в рамках Восточного экономического форума, и самостоятельно приготовили блины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Повара в павильоне «Русские морепродукты и русски рынок» предложили лидерам России и Китая надеть фартуки и приготовить блины. Главы государств с радостью согласились.

Путин и Си Цзиньпин собственноручно приготовили блины, и российский лидер отметил, что председатель КНР справился на отлично.

«Да, у меня кругленько», — похвастался Си Цзиньпин.

Затем главы государств выбрали начинку для блинов — это была красная и черная икра. После приготовления Путин и Си Цзиньпин попробовали, что у них получилось, и по предложению президента России выпили немного водки.