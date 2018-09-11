Москва, 11 сентября, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала недостоверной рекламу презервативов Durex, распространявшуюся в эфире российских федеральных телеканалов, сообщает 11 сентября пресс-служба ведомства.

(сс) Davide Ciriello Пустая упаковка из-под презервативов Durex

Отмечается, что в ФАС поступили многочисленные жалобы от граждан на рекламный ролик, в котором утверждалось, что «практически каждый второй россиянин был заражён половой инфекцией».

Данное утверждение сопровождалось отсылкой к Методическим рекомендациям №33 «Как родить здорового ребёнка» департамента здравоохранения Москвы, однако, по данным ФАС, в указанном документе не содержалось статистических данных о такого рода заболеваемости.

Так образом, как сочли в антимонопольной службе, в рекламе Durex приводились «не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний», что является нарушением положений федерального закона «О рекламе».

ФАС предписал ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» прекратить нарушения закона. Также сообщается, что в настоящее время готовится к возбуждению административное дело для назначения штрафа рекламодателю.