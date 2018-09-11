Коломна, Московская область, 11 сентября, 2018, 17:26 — ИА Регнум. 15 сентября 2018 года в подмосковной Коломне состоится VII Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Главная тема литературного праздника фестиваля — Вечные истории. По замыслу организаторов, в этот осенний день все ‑ и гости: известные писатели, поэты, критики, актеры и местные жители внесут свою посильную лепту во всемирную художественную историю — благо этот год в Европе — Год культурного наследия.

Antonovkapples.ru Книжный фестиваль «Антоновские яблоки»

Шелест страниц новых книг, терпкий запах антоновских яблок, домашние плюшки с крепким чаем в уютных креслах на свежем воздухе и, конечно, интересная беседа — это создаст незабываемую творческую атмосферу. Она будет создана в скверах Зайцева и Гагарина, Коломенском посаде, в музее «Арткоммуналка». Также романтически настроенные любители литературы запустят «Книжный кораблик» по Москве-реке и откроют Английский павильон в Москворецком переулке.

В Программе фестиваля встречи с российскими литераторами Андреем Филимоновым и Дмитрием Даниловым, шотландским писателем и режиссёром, обладателем литературного «Оскара» Майклом Керинсом, с филологом и переводчикомЮлией Кузнецовой.

Днем по традиции состоится городской обед под открытым небом, куда каждый участник приносит блюда, приготовленные по семейным рецептам — напоминание о совместном добрососедском застолье.

После обеда неторопливая экскурсионная программа Общества любителей вольных прогулок, на которой подробно расскажут об исторических деталях жизни в Коломне: о стенах и башнях Кремля, купеческих домах, а также о маршруте «москвича, посетившего в 1918 году Коломну в поисках провинциальной наивности».

А вечером — концерт классической музыки.