Бишкек, 11 сентября, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Свыше 10,8 тысячи сельхозпроизводителей получили в коммерческих банках Киргизии льготные кредиты в рамках госпроекта «Финансирование сельского хозяйства — 6». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Семья фермеров

В общей сложности им было выдано кредитных займов с облегченными условиями возврата на сумму более 5 млрд сомов (5 млрд рублей).

Из этих денег на растениеводство направлено свыше 1,47 млрд сомов (1,47 млрд рублей), на животноводство — более 2,76 млрд сомов (2,76 млрд рублей), на переработку и услуги — свыше 1 млрд сомов (1 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2018 года министерство финансов Киргизии заключило с 11 коммерческими банками соглашения о субсидировании процентных ставок на общую сумму свыше 5,8 млрд сомов (более 5,8 млрд рублей) для реализации шестого этапа государственного проекта «Финансирование сельского хозяйства».

Отметим, что в 2017 году сельскохозяйственная отрасль обеспечила производство продукции на сумму свыше 64,2 млрд сомов (более 64,2 млрд рублей), то есть 12,3% от ВВП Киргизии.

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