Москва, 11 сентября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий военным размещать в интернете данные о служебной деятельности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Виктор Корецкий. Болтать — врагу помогать! 1954

Военнослужащим, в том числе военнослужащим — иностранным гражданам, запрещается размещать в средствах массовой информации, а также в интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих — иностранных гражданах), позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих (военнослужащих — иностранных граждан), деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения). Предусмотрены и исключения.

«Анализ деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», — отмечают авторы.

Взыскание предполагается жесткое — вплоть до увольнения с военной службы.