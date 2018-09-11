Новый Некоуз, Ярославская область, 11 сентября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. На должность главы Некоузского района Ярославской области подали заявление 6 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района. Прием документов от кандидатов шел до 10 сентября включительно. Их подали 6 человек: действующий глава района Сергей Некрутов, заместитель главы Иван Сигарев, заместитель председателя комитета культуры администрации района Алексей Баранов, директор филиала ОАО «Яркоммунсервис» Александр Хрусталев, глава администрации Большесельского сельского поселения Сергей Груздев, сотрудник УФСБ России по Ярославской области Григорий Петров. Подполковник внутренней службы Григорий Петров — старший офицер группы прикомандированных отделений боевого планирования и применения сил и средств аппарата оперативного штаба Ярославской области. Он сам является уроженцем села Новый Некоуз.

Сайт администрации Некоузского района Администрация района

«Конкурс состоится при наличии не менее двух кандидатов, зарегистрированных комиссией. Результаты конкурса подведут на закрытом заседании комиссии путём проведения открытого голосования по каждому кандидату большинством голосов. Далее депутатами Собрания представителей Некоузского МР седьмого созыва один из кандидатов, представленных комиссией, будет избран на должность главы Некоузского муниципального района», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Некоузского района Алена Дворцова.

Сам конкурс состоится 18 сентября 2018. Срок полномочий вновь избранного главы составит пять лет.