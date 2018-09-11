Троицк, Челябинская область, 11 сентября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В Челябинской области силовики обыскали мэрию Троицка. Об этом сообщила журналистам помощница главы города Екатерина Брунцова.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

Обыски прошли утром 11 сентября и длились несколько часов. Сотрудники ОБЭП исследовали несколько управлений администрации города. Спустя несколько часов полицейские покинули здание мэрии и сотрудники вернулись к нормальной работе.

В полиции причины обысков пока не прокомментировали.