Москва, 11 сентября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложенный партией «Единая Россия» пакет поправок к законопроекту об изменении пенсионного законодательства. Об этом 11 сентября сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе обсуждения предложений партии по изменению пенсионного законодательства.

Заплатка

«Партия внесла на рассмотрение собственный пакет поправок. Они также были поддержаны президентом и направлены на смягчение последствий сложных пенсионных изменений», — сказал Медведев.

В предложенном «Единой Россией» пакете поправок к законопроекту о пенсионной реформе обобщены поправки, предложенные Владимиром Путиным, а также полученные по итогам широкого обсуждения в регионах. В партии заявили о готовности обеспечить их принятие при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Напомним, в конце августа глава государства выступил с телеобращением к народу, в котором озвучил ряд инициатив по смягчению изменений пенсионного законодательства. В частности, президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет вместо 63 и 65 лет соответственно, как предусмотрено текущей версией законопроекта, которая в июле была одобрена в первом чтении. Кроме этого, Путин предложил сохранить действующие в настоящее время возрастные льготы для граждан и после повышения возраста выхода на пенсию.