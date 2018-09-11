Йошкар-Ола, 11 сентября, 2018, 16:56 — ИА Регнум. По состоянию на 1 сентября 2018 года просроченная задолженность по зарплатам в Марий Эл сократилась за август на 754 тыс. рублей или на 16,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата. На начало сентября долги по зарплате в республике составили 3,728 млн рублей.

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В то же время, согласно данным реестра хозяйствующих субъектов, имеющих просроченную задолженность по зарплате, который публикует Государственная инспекция труда Марий Эл, задолженность составляет 20,887 млн рублей или в 5,6 раза больше, чем в информации статуправления, а в течение месяца она увеличилась на 3,508 млн рублей.

По данным статистического ведомства, в структуре задолженности наиболее крупный долг накопили предприятия, которые работают в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта. Долг составляет 50,9% от суммы задолженности — 1,896 млн рублей в отношении 98 работников. Таким образом, в среднем транспортники не получили по 19,346 тыс. рублей. В Маристате уточнили, что предприятие находится в стадии банкротства.

Сельскохозяйственные, охотничьи, лесозаготовительные предприятия сократили задолженность на 35,3%. Однако в структуре долгов по зарплате задолженность этих организаций составляет долю в 40,3%. 50 сотрудникам не выплатили 1,502 млн рублей или по 30,04 тыс. рублей каждому.

При этом наблюдается рост на 24,1% задолженности ресурсоснабжающих организаций, которые обеспечивают газом, паром, электроэнергией, а также занимаются кондиционированием воздуха. Объем долгов составил 330 тыс. рублей в отношении 32 работников или по 10,3 тыс. рублей на каждого.

По Маристату, средний объем задолженности на каждого из 180 человек составил 20,7 тыс. рублей.

При анализе данных Госинспекции труда в Марий Эл, самая крупная задолженность фиксируется у ООО «Крестьянское подворье АГРО» — 5,933 млн рублей в отношении 185 работников или по 32,07 тыс. рублей на человека. АО «Судостроительно-судоремонтный завод имени Бутякова» накопил задолженность в размере 4,104 млн рублей или по 21,6 тыс. рублей на каждого из 190 сотрудников. ООО «Клабтревэл» — 2,235 млн рублей не получили 25 сотрудников, то есть по 89,4 тыс. рублей на человека. ГУП РМЭ «Козьмодемьянское АТП» — 1,896 млн рублей в отношении 98 работников или по 19,34 тыс. рублей на каждого. Предположительно, это и есть та самая задолженность транспортных предприятий, которую впервые Маристат отметил в октябре 2017 года. ООО «Земледелец», долги которого составляют 1,502 млн рублей или по 30,04 тыс. рублей на каждого из 50 сотрудников, вновь перекликаются с отчетом статистического ведомства. Всего в списке должников по зарплатам 18 предприятий. Зарплату недополучил 861 сотрудник организаций Марий Эл, или по 24,259 тыс. рублей на каждого.