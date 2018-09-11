Кабул, 11 сентября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. После взрыва, устроенного террористом-смертником среди участников акции протеста на востоке Афганистана, установлена гибель 32 человек, а количество раненых выросло до 128, сообщает 11 сентября афганское информагентство Пажвак.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Напомним, 11 сентября в одном из районов афганской провинции Нангархар террорист-смертник устроил взрыв в толпе протестующих. По данным местных СМИ, участники акции протеста требовали отставки местного полицейского начальника.

Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор ни одна из действующих в Афганистане группировок не взяла на себя ответственность за этот теракт.