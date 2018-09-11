Калуга, 11 сентября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Калужской области в меню пациентов областной туберкулезной больницы входил опасный для здоровья некачественный рис. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управления Россельхознадзора.

Pixabay.com Рис.

Специалистами управления было забраковано порядка 10 кг шлифованного риса «первого сорта», предназначенного для питания больных туберкулёзом. Некачественная пищевая продукция была изъята из больницы и возвращена поставщику. Виновное должностное лицо оштрафовано по ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в результате проверки в калужской детской городской больнице и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда» питание для пациентов было признано не соответствующим требованиям.

Согласно заключению экспертов центра гигиены и эпидемиологии Калужской области, отобранные пробы готовой продукции (кофейный напиток с молоком, каша пшеничная молочная, масло сливочное) отличались по качеству и составу от утвержденных нормативов. Кроме того, тара, в которой доставлялся завтрак в педиатрическое отделение детской больницы, была грязной, а в пищеблоке медучреждения работали лица, не имеющие медицинских книжек и не прошедшие гигиеническую аттестацию. Выявлены нарушения и при хранении и отборе суточных проб. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц. В отношении предпринимателя, обеспечивавшего питание детей в социальных учреждениях, возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации детского питания также заявили специалисты управления Роспотребнадзора по Калужской области. Так, 5% готовых блюд в 589 садах и школах региона не соответствуют санитарно-химическим показателям, а 1,4% блюд — микробиологическим. Кроме того, требованиям, предъявляемым к калорийности и химическому составу, не отвечают 1,6% проверенных блюд, а в 8% блюд была лабораторно подтверждена нехватка витамина С.