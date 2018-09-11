Оренбург, 11 сентября, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель судится с мэрией из-за лужи, которую не смог успешно преодолеть автомобиль. Вода попала в двигатель, и машина заглохла. Мужчина потребовал от чиновников компенсацию в 210 550 рублей. В такую сумму эксперты оценили ремонт машины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Лужи на дороге

Однако суд первой инстанции отказал истцу в возмещении ущерба. Судебная коллегия областного суда также отказала в иске, посчитав, что водитель должен был объезжать лужи. Кроме того, мужчина не предоставил доказательств того, что прохождению воды мешала засоренная ливневка.

Не смотря на эти решения, суд вновь рассмотрит дело. Президиум Оренбургского областного суда не согласился с выводами судебных инстанций. Он указал, что содержание дорожной сети муниципалитета находится в компетенции местной администрации.