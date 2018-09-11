Москва, 11 сентября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Ряд губернаторов не смогли приспособиться к возросшему уровню политической конкуренции — новой планке, которую задала сама «Единая Россия» на прошлых избирательных кампаниях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября заявил Президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

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«Единая Россия» несколько лет назад на системном уровне подняла планку конкурентности на выборах, и ряд губернаторов, особенно старой закваски, к этому оказались неготовыми», — заявил Минтусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Минтусов

Отдельно политолог отметил то, что федеральный центр стал менее гибко реагировать на настроения в отдельных регионах.

«В начале этого года было очевидно, что несколько губернаторов, в частности Хабаровская края, Владимирской области, отнюдь не очень популярны. Тем не менее администрация президента решила их (выдвинуть заново), в этой части проигнорировав общественное мнение и определённые локальные элитные консенсусы, которые в этих регионах были», — подчеркнул он.

Так или иначе, сложившаяся по итогам выборов ситуация будет способствовать усилению политическую конкуренции — ситуация, когда «Единая Россия» фактически держит «контрольный пакет акций» в заксобраниях, уходит в прошлое.

«Сейчас, я думаю, роль факторов, не связанные с административным ресурсом, будут повышаться», — отметил он.

«Важный вывод на этих выборах состоит в том, что политическая система продемонстрировала свою устойчивость, несмотря на пенсионную реформу и другую отягчающие факторы. Это указывает на достаточно большой запас прочности. И те цифры, что сейчас получены — нормально для любой европейской страны, где есть демократические выборы», — заключил Минтусов.

11 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности». Эксперты отметили гибкость и устойчивость сложившейся политической системы, которая была продемонстрирована на выборах 9 сентября 2018 года.