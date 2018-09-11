Лермонтов, Ставропольский край, 11 сентября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Ставропольский город Лермонтов оказался под угрозой срыва отопительного сезона. Причина — в долгах местной теплоснабжающей организации за потребленный газ.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Заледеневшее окно

О проблемах ЗАО «ЮЭК» властям известно давно — об этом свидетельствует, например, то, что ситуация с долгами обсуждалась в министерстве промышленности края еще в конце 2017 года. Тогда заявлялось, что на 1 ноября 2017 года сумма просроченной задолженности составляла 141 млн рублей. Тогда же отмечалось, что на долю населения города Лермонтова, приходится порядка 35% всего вырабатываемых ЗАО «ЮЭК» ресурсов, а долгов за потребленное тепло со стороны населения фактически нет. Проблему объясняли неплатежами со стороны промышленных потребителей.

Сейчас в арбитражном суде края находится сразу несколько исков к компании на общую сумму около 100 млн рублей. По другим данным, речь может идти о долгах до 500 млн рублей.

В социальных сетях жители города обсуждают вероятность срыва начала отопительного сезона или даже полного отключения отопления из-за долгов коммунальной компании, пишет newstracker.ru.

Сегодня же, 11 сентября, с комментарием выступил глава Лермонтова — Евгений Нуйкин, который подтвердил — сложности действительно существуют, но ситуация находится под контролем. Правда, никаких сроков решения проблемы он не обозначил.

«С 20 декабря 2017 года в связи с нехваткой собственного финансирования «Гидрометалургический завод» и «Интермикс-мет» приостановили производственную деятельность. Это повлекло накопление задолженности за газ, потреблённый Лермонтовской ТЭЦ (ОАО «ЮЭК»), в связи с прекращением забора пара на технологические нужды заводов. Эта ТЭЦ обеспечивает теплом и электричеством жителей города Лермонтова. С момента прекращения производственной деятельности и по настоящее время общие собственники «ГМЗ», «Интермикс-мет» и «ЮЭК» не смогли урегулировать ситуацию с неплатежами и восстановлением работы предприятий. Сроки запуска постоянно откладывались и в настоящее время также заявляется, что ситуация будет исправлена в ближайшее время, однако на сегодня собственники предприятий не смогли обеспечить их работу, что, в свою очередь, не позволяет пока решить проблему неплатежей за потреблённый газ», — говорится в заявлении Нуйкина.

Глава города также заявляет — «администрация города Лермонтова, правительство Ставропольского края, понимая, что речь идёт о благополучии жителей города Лермонтова, держат ситуацию на контроле». Пока ведутся переговоры о реструктуризации задолженности.