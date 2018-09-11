Ярославль, 11 сентября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Среднемесячная начисленная заработная плата в Ярославской области в июле 2018 года составила 32 961 рубля, и по сравнению с июлем 2017 года выросла на 11,1 процента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Ярославльстате».

Yarregion.ru Ярославский художественный музей

Лидером по росту зарплаты стали объекты культуры — библиотеки, архивы, музеи и прочие заведения. Там зарплата выросла на 30,5% и составила 27 081 рубль. Правда, это лишь 82% от среднеобластной заработной платы.

«Это средняя температура по больнице. У каждого учреждения свои нюансы. Если в художественном музее зарплата выросла не до 27, а до 40 тысяч рублей, то у нас в Карабихе до 24 тысяч рублей. В муниципальных музеях 18 000 еле натягивают. А средняя по отрасли получается — 27 тысяч рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Государственный литературно-мемориального музея-заповедника Н.А. Некрасова Карабиха Андрей Ивушкин.

Увеличение зарплаты работникам культуры прошло в рамках майских указов президента 2012 года и региональной «дорожной карты». Ивушкин заметил, что у сотрудников «Карабихи» раньше зарплата составляла около 18 тысяч. Повышение позволило ему набирать сотрудников более высокого уровня.